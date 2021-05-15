Рада уволила министра инфраструктуры Криклия

Верховная Рада отправила в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия. Ранее чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Нардепы поддержали соответствующий проект постановления. За него проголосовали 284 парламентария.



Фото: mtu.gov.ua

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания ВР, в ходе которого решили рассмотреть кадровые вопросы.

Напомним, в прошлую пятницу, 14 мая, Петрашко и Криклий подали заявления об отставке по собственному желанию.

В свое время Владислав Криклий был советником министра внутренних дел ( 2014-2015 годы). 21 июля 2019 года его избрали народным депутатом Украины по избирательному списку политической партии Слуга народа.

Владислав Криклий занимал пост министра инфраструктуры почти два года – с 29 августа 2019-го.