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Уоррен Баффет избавился от большей части акций крупного американского банка

Уоррен Баффет избавился от большей части акций крупного американского банка

Один из крупнейших и самых известных в мире инвесторов Уоррен Баффет продолжает сокращать свои финансовые вложения.

Как сообщает Handelsblatt, глава конгломерата Berkshire Hathaway в I квартале почти полностью продал свою долю в американском банке Wells Fargo, которую он постепенно сокращает с 2017 года.

Wells Fargo входит в портфель Berkshire с 1989 года и долгое время оставался одним из фаворитов Баффета. Но сейчас банк все еще находится в процессе урегулирования ряда скандалов с фиктивными счетами. Wells Fargo заплатил $3 млрд в феврале 2020 года для урегулирования уголовных и гражданских дел.

Инвесткомпания продала 98% бумаг холдинга Wells Fargo на сумму $1,57 млрд. Сейчас доля Баффета в банке оценивается в $26,37 млн. В январе 2018 года его доля оценивалась в $32 млрд.

Акции Wells Fargo закрылись повышением на $0,94 до $47,9. Хотя с октября цена выросла более чем вдвое, она на 28% ниже пика января 2018 года.

Berkshire Hathaway также продала 51% своего пакета акций Chevron. До конца І квартала 2021 года в портфеле Баффета осталось 23,7 млн акций Chevron на сумму $2,5 млрд, что составляет всего 0,92% от портфеля.

Баффет также продал свою долю в компании финансовых услуг Synchrony Financial, которую Berkshire приобрела в 2017 году.

За отчетный период Баффет пополнил свой портфель акциями только одной компании. Инвестор купил более 4 млн акций страхового брокера Aon на сумму $942,6 млн.

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По материалам Mind
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