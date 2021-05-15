Casio представила одни из своих самых доступных защищенных умных часов (фото, видео)

Casio анонсировал свои новые часы серии G-Shock со смарт-функциями. Умные часы G-Shock GBA900 умеют отслеживать шаги, скорость, расстояние, калории и т.д.
Они подключаются к Android и iOS-устройствам по Bluetooth. Вся собранная с часов информация отображается в фирменном приложении G-Shock Move.
У часов небольшой дисплей, встроенный GPS-модуль, а также корпус с фирменной защитой от воды и ударов. В устройстве есть секундомер и будильник.
Фото: hi-tech.ua
Умные часы Casio G-Shock GBA900 уже можно предзаказать на официальном сайте производителя в двух расцветках по цене $130, что, к слову, делает их одними из самых дешёвых часов бренда со смарт-функциями.
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