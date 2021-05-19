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Продажи автомобилей в мире возросли почти на 80%

Продажи автомобилей в мире возросли почти на 80%

По итогам четырех месяцев 2021 года реализация автомобилей в мире составила 27 млн ​​928 тыс. единиц (+32,4%).

Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании LMC Automotive.

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Мировым лидером по продажам автомобилей в прошлом месяце остается Китай с показателем 2 млн 114 тыс. машин, на 8,4% выше показателя годичной давности.

В Америке было реализовано 1 млн 535 тыс. автомобилей – в 2,1 раза больше, чем годом ранее.

Автомобильные рынки стран Западной Европы в апреле увеличились в 3,7 раза до 1 млн 082 тыс. машин. Продажи автомобилей в странах Восточной Европы составили 367,5 тыс. единиц (рост в 2,9 раза).

В Южной Америке местные официальные дилеры продали 194 тыс. автомобилей, что в 3,5 раза больше по сравнению с результатом годичной давности. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (345,1 тыс. шт., +29,4%), Канаду (157,9 тыс. шт., рост в 3,3 раза) и Корею (157,7 тыс. шт., -4,2%).

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По материалам Телеканал 24
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