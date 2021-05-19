Потребителям вернули более 7 миллионов за некачественные товары и услуги

В Госпродпотребслужбу с начала года поступило 13,4 тысячи предложений, заявлений и жалоб от потребителей, что на 3 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года. За некачественные товары и услуги потребителям вернули 7,22 млн грн (за прошлый аналогичный период – лишь 4,76 млн грн).
Об этом проинформировала глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая, подводя итоги работы новой команды за шесть месяцев, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы.
Отмечается, что около половины из всех обращений касались качества предоставления услуг. На втором месте – обращения относительно качества непродовольственных товаров. На третьем – обращения о приобретении товаров через интернет. Другие обращения касались качества продовольственных товаров.
По итогам обращений потребителей было проверено 2,929 тыс. предприятий и выявлено 821 нарушение. Из всех обращений, поступивших в Госпродпотребслужбу за это время, удовлетворенно 7,035 тыс. За прошлый аналогичный период таких обращений было 5,034 тыс.
«Потребители активно защищают свои права с помощью Госпродпотребслужбы. Для того чтобы украинцам было проще и удобнее обращаться к нам, мы разработали чат-бот в социальной сети Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot, который уже около месяца работает в тестовом режиме», – добавила глава ведомства.
По ее словам, одним из приоритетов Госпродпотребслужбы является защита граждан. С тем, чтобы на прилавки и в магазины попадала только качественная и безопасная продукция. А потребители получали только качественные услуги.
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