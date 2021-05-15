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В Китае начали работать станции 1-минутной замены аккумуляторов электрокаров

В Китае начали работать станции 1-минутной замены аккумуляторов электрокаров

Экспериментальная сеть таких станций развернута концерном Geely и называется просто Battery Swap, то есть «замена батарей».

Быстрая замена тяговых аккумуляторов в электрокарах рассматривалась как альтернатива длительным зарядкам еще в начале электромобильного бума, однако только сейчас реализация этой идеи стала набирать обороты.

Недавно китайский автопроизводитель NIO начал устанавливать станции автоматической замены батарей электромобилей Power Swap Station 2.0, которые выполняют операцию всего за 5 минут. А теперь компания Geely демонстрирует собственную станцию, еще лучше.

На станции Geely Battery Swap замена батарей в электрокаре происходит всего за минуту. Конечно, при условии, что сам электрокар приспособлен для таких операций.

При необходимости заменить разряженную батарею на заряженную, владелец электромобиля Geely открывает мобильное приложение и прокладывает маршрут к ближайшей станции. Прибыв на станцию, водителю нужно разместить машину на специальной площадке, а дальше комплекс сделает все автоматически.

Для пользователя весь процесс не сложнее, чем мытье машины в туннельной мойке. После завершения процесса приложение выводит соответствующее сообщение, которое позволяет выезд со станции.

По материалам internetua.com
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