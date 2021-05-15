Главный модуль китайской космической станции успешно прошёл тестирование на орбите

Китайские специалисты завершили дистанционное тестирование базового модуля Tianhe («Млечный путь») будущей национальной космической станции: все системы блока функционируют в штатном режиме.

Названный модуль был выведен на орбиту в конце прошлого месяца при помощи ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5»). Tianhe представляет собой центр управления будущей космической станцией: к этому блоку могут быть пристыкованы экспериментальные модули, а также транспортные корабли.

«Завершено тестирование функций, связанных со стыковкой, обустройством и проживанием космонавтов, а также закончена проверка на функциональную пригодность руки-манипулятора», — приводит ТАСС сообщение Управления программы пилотируемых космических полётов КНР.



Фото: Xinhua

Блок оборудован кухней и туалетом, компьютерными системами, комплексом связи с командным пунктом и пр. Он может использоваться в качестве автономного обитаемого аппарата и лаборатории для проведения различных научных экспериментов.

Базовый модуль уже готов принять грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» (Tianzhou-2), запуск которого должен состояться на этой неделе. Ввести станцию в эксплуатацию планируется в следующем году. Ожидается, что она будет открыта для международных проектов.