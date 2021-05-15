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Главный модуль китайской космической станции успешно прошёл тестирование на орбите

Главный модуль китайской космической станции успешно прошёл тестирование на орбите

Китайские специалисты завершили дистанционное тестирование базового модуля Tianhe («Млечный путь») будущей национальной космической станции: все системы блока функционируют в штатном режиме.

Названный модуль был выведен на орбиту в конце прошлого месяца при помощи ракеты-носителя Long March 5B («Чанчжэн-5»). Tianhe представляет собой центр управления будущей космической станцией: к этому блоку могут быть пристыкованы экспериментальные модули, а также транспортные корабли.

«Завершено тестирование функций, связанных со стыковкой, обустройством и проживанием космонавтов, а также закончена проверка на функциональную пригодность руки-манипулятора», — приводит ТАСС сообщение Управления программы пилотируемых космических полётов КНР.


Фото: Xinhua

Блок оборудован кухней и туалетом, компьютерными системами, комплексом связи с командным пунктом и пр. Он может использоваться в качестве автономного обитаемого аппарата и лаборатории для проведения различных научных экспериментов.

Базовый модуль уже готов принять грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» (Tianzhou-2), запуск которого должен состояться на этой неделе. Ввести станцию в эксплуатацию планируется в следующем году. Ожидается, что она будет открыта для международных проектов.

По материалам 3dnews.ru
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