Lamborghini потратит $1,8 млрд на электрификацию своих суперкаров

Итальянский бренд Lamborghini автоконцерна Volkswagen AG объявил во вторник, что к 2024 году он будет предлагать гибридные версии каждой модели в своей линейке – от кроссовера Urus до 6,5-литрового Aventador. Lamborghini также выпустит свой первый полностью электрический автомобиль во второй половине десятилетия.
Об этом сказал гендиректор автопроизводителя Стефан Винкельманн.
Как сообщает Bloomebrg, бренд потратит 1,5 млрд евро ($1,8 млрд) на разработку нового парка автомобилей, который, начиная с 2025 года, вдвое сократит выбросы по всей линейке продуктов. Эти расходы станут крупнейшей инвестицией Lamborghini за всю историю.
«Снижение выбросов CO₂ представляет интерес для крупных производителей автомобильной промышленности, но для производителя суперкаров, такого как Lamborghini, это является еще более тяжелым и даже более значимым, – сказал Винкельманн. – Необходимо сократить выбросы, но, с другой стороны, вне всяких сомнений оставаться ориентированным на продуктивность производителем суперспортивных автомобилей. Для нас это большой вызов».
Винкельманн раскрыл, что полностью электрическая модель, вероятно, будет иметь четыре сиденья и две двери, хотя конфигурация автомобиля еще не определена.
Напомним: в І квартале Lamborghini поставил рекордное количество автомобилей – почти на 25% больше, чем год назад. Выручка выросла на 5,4% до 509 млн евро.
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