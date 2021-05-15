Гектары пустят с молотка в онлайне: ВР приняла закон о земельных торгах

Верховная Рада окончательно одобрила два обязательных законопроекта — они необходимы для открытия рынка земли с июля этого года.
После запуска полноценного рынка земли в Украине покупать участки можно будет только на аукционах. Кроме того, купля-продажа земли будет возможна только за безнал. То же касается аренды земли, эфитевзиса и другой передачи прав пользования. Такие нормы прописаны в законопроекте о земельных торгах (№ 2195), который Верховная Рада приняла во втором чтении 272 голосами.
Это второй из списка документов, которые необходимо было одобрить до начала июля. Первым стал законопроект № 2194 о передаче земель на места, его еще называют «земельной конституцией». Также нужно принять закон о Фонде гарантирования займов и о праве государственных работников на земельный пай.
Законопроект о земельных торгах предполагает, что продажа земли будет проводиться в единой системе в форме электронного аукциона. Торги будут отслеживаться в режиме реального времени. Доступ сможет получить любой гражданин Украины.
Ключевое в законе, по словам министра агрополитики Романа Лещенко:
По сути, в перспективе приобретать участки можно будет только на аукционах.
«Что касается приобретения участков, принадлежащих органам местного самоуправления, то инициаторами продажи, скорее всего, по-прежнему будут выступать местные советы или объединенные общины. Они утверждают перечни свободных участков к продаже через аукцион. Соответственно, приобрести в собственность свободный земельный участок коммунальной собственности (без капитальных сооружений на нем), например, для застройки можно именно на таких аукционах», — уточняла в комментарии сайту «Сегодня» юрист Наталья Нечаева.
Закон об открытии рынка земли в Украине приняли еще весной 2020 года. Но чтобы его положения заработали вовремя, с 1 июля 2021 года, нужно было принять еще ряд документов.
Подписывайтесь на телеграм-канал Finance_ukr и читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька 💡
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина вводит европейские нормы маркировки некоторых продуктов8 ч. назад - 597 5
Абоненты 5G-операторов начали отказываться от Wi-FiВчера, 01:41 - 1771 3
Какого вида топлива не касается правительственное ограничение цен: ответ МинэкономикиВчера, 17:23 - 746 3
Более 10 новых электронных услуг: что теперь доступно украинцам в «Дії»Вчера, 15:00 - 3726 3
Минэкономики начало публиковать цену импортного газа в кВт-ч13.05.2021, 20:20 - 481 2
Сколько зарабатывают сотрудники украинских банков (инфографика)7 ч. назад - 4418
Начался прием заявок на льготную ипотеку: кто может получитьВчера, 19:00 - 4400
Бизнесу разрешат свободно покупать валютуВчера, 17:02 - 1574
Межбанк: на валютном рынке наступает момент истины5 ч. назад - 1017
Миллион за ошибку: Минцифра анонсировала повторный багбаунти в «Дії»Вчера, 16:16 - 886
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 347
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 474
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 394
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3303
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2831 2