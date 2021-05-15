На предприятии "Укрзализныци" присвоили более 1 миллиона – полиция

Следователи Нацполиции разоблачили незаконное завладение более 1 млн грн предприятия, учредителем которого является АО «Укрзализныця».
Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.
«Служебные лица предприятия, действуя по предварительному сговору с руководителями нескольких субъектов хозяйствования, закупали по завышенным ценам комплектующие для ремонта локомотивных скоростемеров. Кроме того, приобретенные детали были некачественные и непригодные к использованию. По такой схеме фигуранты завладели более миллионом гривен», — сказано в сообщении.
17 мая в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях общества, предприятий-поставщиков и по местам жительства фигурантов.
В результате изъяли документацию по закупке комплектующих, которая подтверждает противоправную деятельность фигурантов.
По данному факту расследуют производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
Досудебное расследование продолжается.
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