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На предприятии "Укрзализныци" присвоили более 1 миллиона – полиция

На предприятии "Укрзализныци" присвоили более 1 миллиона – полиция

Следователи Нацполиции разоблачили незаконное завладение более 1 млн грн предприятия, учредителем которого является АО «Укрзализныця».

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

«Служебные лица предприятия, действуя по предварительному сговору с руководителями нескольких субъектов хозяйствования, закупали по завышенным ценам комплектующие для ремонта локомотивных скоростемеров. Кроме того, приобретенные детали были некачественные и непригодные к использованию. По такой схеме фигуранты завладели более миллионом гривен», — сказано в сообщении.

17 мая в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях общества, предприятий-поставщиков и по местам жительства фигурантов.

В результате изъяли документацию по закупке комплектующих, которая подтверждает противоправную деятельность фигурантов.

По данному факту расследуют производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Досудебное расследование продолжается.

По материалам Економічна Правда
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