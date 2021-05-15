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Минздрав подписал соглашение для получения 90 миллионов долларов от Всемирного банка

Минздрав подписал соглашение для получения 90 миллионов долларов от Всемирного банка

Министерство здравоохранения и Международный банк реконструкции и развития (входит в группу Всемирного банка) заключили соглашение о начале проекта “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине”, правительство получит 2,5 млрд грн кредита.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Украина получит около 2,5 млрд гривен (90 млн долларов) для развертывания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией. Соглашение подписали Министр здравоохранения Максим Степанов и Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Аруп Банерджи.

Средства будут направлены по трем направлениям: около 1,1 млрд грн (40 млн долл.) направят на поддержку приобретения вакцины, около 850 млн грн (30 млн долл.) выделят на развертывание вакцинации против COVID-19, а более 550 млн грн (20 млн долл.) предусмотрели на укрепление возможности проведения тестирования на COVID-19 в Украине.

Напомним, 11 мая Всемирный банк одобрил предоставление Украине кредита в 90 миллионов долларов в рамках проекта “Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация”, целью которого является организация публичных закупок вакцин и проведение прививок среди населения.

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По материалам Економічна Правда
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