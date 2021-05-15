НБУ продал золотых памятных монет на 870 тысяч

Национальный банк Украины провел сегодня, 17 мая 2021 года первый электронный биржевой аукцион по продаже золотых памятных монет «1 Гривна».

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Участники аукциона (физические и юридические лица) приобрели 23 памятных монеты «1 Гривна» на общую сумму почти 870 тыс. гривен.

Следующий аукцион по продаже этой памятной монеты Национальный банк Украины планирует провести 27 мая 2021 года. На торги будет предложено 50 шт. памятных монет «1 Гривна» (50 лотов — по одной монете в футляре в каждом лоте). Аукцион состоится на Универсальной товарной бирже «Контрактовый дом УМВБ» в системе электронных торгов с возможностью удаленного доступа. Условия участия в аукционе будут размещены на официальном сайте биржи.

Справка Finance.ua: