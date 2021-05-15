Новые часы Huawei смогут измерять артериальное давление

Глава аппаратного подразделения Huawei рассказал о планах компании выпустить позже в этом году новую модель умных часов.
Он раскрыл некоторые функции устройства и заявил, что оно уже успешно прошло медицинские тесты и сертификацию.
Новые смарт-часы Huawei будут представлены во второй половине 2021 года. Одной из их ключевых фишек станет возможность отслеживания артериального давления владельца. Это будет первый подобный аксессуар компании, но ему ещё предстоит пройти клинические испытания в профессиональных медицинских учреждениях.
О других особенностях часов пока не сообщается, но вместе с тем было объявлено, что Huawei проводит исследования в трёх новых для себя направлениях, связанных со здоровьем: лечение гипертонии, отслеживание температуры тела и ишемическая болезнь сердца.
Предполагается, что новое устройство будет каким-то образом связано с этими исследованиями и, возможно, позволит выявлять заболевания на ранних стадиях.
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