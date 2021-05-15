Продолжит ли гривна расти: прогноз экспертов

На этой неделе, 18−21 мая, гривна будет расти относительно американского доллара.

Каким будет курс и что на него будет влиять, рассказали аналитики в комментарии 24 каналу.

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На прошлой неделе украинская гривна укрепилась на 0,7% до 27,56 гривны за доллар. Среди причин финансисты называют:

нерезиденты не продавали гривневые облигации;

из-за уплаты квартальных налогов предложение валюты возросло;

участие государственных банков в продаже доллара.

Юрий Шоломицкий, руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE, называет аукцион по ОВГЗ основным внутренним фактором, который будет влиять на курс доллара на этой неделе.

Аналитики ICU соглашаются, что на этой неделе спрос от нерезидентов на ОВГЗ будет еще больше усиливать поддержку гривны.

В то же время аналитики ОТП Банка убеждены, что на этой неделе аукцион ОВГЗ еще не будет влиять на валютный рынок в полной мере. Однако будут играть роль политические риски.

«Нерезиденты пока взяли паузу и не имеют сильного влияния на рынок. Политические риски будут в большей степени влиять на принятие решений инвесторами», — объясняют аналитики ОТП Банка.

Под рисками подразумеваются отношения с Международным валютным фондом, которые сейчас на паузе. Почти год назад Украина подписала меморандум о сотрудничестве: в рамках программы Stand-by Украина должна была получить 5 миллиардов долларов, но получила только первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов.

Еще одним важным фактором, который будет влиять на гривну на этой неделе, будут интервенции НБУ. Аналитики ICU убеждены: при условии, что НБУ и в дальнейшем будет воздерживаться от интервенций, курс гривны может укрепиться.

«Перерыв в интервенциях НБУ продолжается и дальше, а в условиях увеличения предложения иностранной валюты по сравнению со спросом на нее, это фактически является своеобразным разрешением национальной валюте к дальнейшему укреплению», — объясняют специалисты.

На курс гривны относительно доллара будут влиять и внешние факторы. В частности, Юрий Шоломицкий выделяет медленное обесценение доллара на внешних рынках. За последний месяц индекс доллара упал на 1,6%, по данным Investing.com.

Каков будет курс до 21 мая:

Юрий Шоломицкий прогнозирует, что курс доллара по отношению к гривне будет держаться уровня в 27,60 гривны;

аналитики ICU ожидают, что курс доллара может пересечь уровень 27,50 гривны и постепенно закрепиться в коридоре 27−27,50 гривны;

ожидают, что курс доллара может пересечь уровень 27,50 гривны и постепенно закрепиться в коридоре 27−27,50 гривны; аналитики ОТП Банка считают, что на этой неделе курс будет держаться в диапазоне 27,50−27,70 гривны.

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