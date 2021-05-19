Изменения условий кредитного договора: как это должно происходить

Условия кредитного договора не могут меняться в одностороннем порядке, поэтому кредитодатель может лишь предлагать заемщику такие изменения.
Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.
«Условия кредитного договора не подлежат изменению в одностороннем порядке (часть седьмая статьи 12 Закона Украины „О потребительском кредитовании“). Для того чтобы внести изменения по инициативе кредитодателя, ему необходимо направить заемщику предложение по изменению условий кредитного договора», — поясняют эксперты.
Заемщик рассматривает предложение и дает ответ в предопределенный предложением инициатора срок. Изменения и дополнения условий кредитного договора оформляются в том же порядке, в котором оформлен сам договор, то есть письменно — отдельным соглашением между сторонами.
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В случае выявления нарушения условий договора кредитодателем заемщик вправе обратиться в Национальный банк Украины, поскольку именно он осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере потребительского кредитования, или суд.
При удовлетворении требований потребителя суд одновременно решает вопрос о возмещении морального (неимущественного) ущерба. Потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.
Заключая кредитный договор, заемщик должен детально изучить его условия на предмет отсутствия несправедливых условий, к которым можно отнести:
Возможно ли расторгнуть кредитный договор:
Невыполнение или выполнение обязательства с нарушением условий, определенных его содержанием (ненадлежащее выполнение) является нарушением обязательства. В случае нарушения обязательства наступают правовые последствия, установленные договором или законом, в частности расторжение договора.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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