Изменения условий кредитного договора: как это должно происходить

Условия кредитного договора не могут меняться в одностороннем порядке, поэтому кредитодатель может лишь предлагать заемщику такие изменения.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

«Условия кредитного договора не подлежат изменению в одностороннем порядке (часть седьмая статьи 12 Закона Украины „О потребительском кредитовании“). Для того чтобы внести изменения по инициативе кредитодателя, ему необходимо направить заемщику предложение по изменению условий кредитного договора», — поясняют эксперты.

Заемщик рассматривает предложение и дает ответ в предопределенный предложением инициатора срок. Изменения и дополнения условий кредитного договора оформляются в том же порядке, в котором оформлен сам договор, то есть письменно — отдельным соглашением между сторонами.

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В случае выявления нарушения условий договора кредитодателем заемщик вправе обратиться в Национальный банк Украины, поскольку именно он осуществляет государственное регулирование и надзор в сфере потребительского кредитования, или суд.

При удовлетворении требований потребителя суд одновременно решает вопрос о возмещении морального (неимущественного) ущерба. Потребители освобождаются от уплаты судебного сбора по искам, связанным с нарушением их прав.

Заключая кредитный договор, заемщик должен детально изучить его условия на предмет отсутствия несправедливых условий, к которым можно отнести:

уплату штрафных санкций за досрочное погашение кредитной задолженности (клиент банка имеет право досрочно погасить кредит без применения к нему штрафных санкций со стороны банка);

условия, предусматривающие изменения в расходах заемщика по кредитному договору, кроме процентной ставки (например, условия по изменению размера ежемесячной комиссии за пользование кредитом);

требования в отношении уплаты заемщиком непропорционально большой суммы компенсации (более 50% стоимости услуги) в случае невыполнения им своих обязательств по кредитному договору (стоимостью услуги при предоставлении кредита будет считаться сумма процентов за весь срок пользования кредитом).

Возможно ли расторгнуть кредитный договор:

договор может быть изменен или расторгнут только по согласию сторон, если другое не установлено договором или законом, или решением суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения договора второй стороной и в других случаях, установленных договором или законом;

существенным является такое нарушение стороной договора, когда вследствие причиненного этим ущерба вторая сторона в значительной мере лишается того, на что она рассчитывала при заключении договора.

Невыполнение или выполнение обязательства с нарушением условий, определенных его содержанием (ненадлежащее выполнение) является нарушением обязательства. В случае нарушения обязательства наступают правовые последствия, установленные договором или законом, в частности расторжение договора.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.