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Самый дорогой футбольный бренд мира: кто входит в десятку

Самый дорогой футбольный бренд мира: кто входит в десятку

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, составленный по результатам исследования английской консалтинговой компанией Brand Finance

Об этом пишет sport.ua

«Реал», как и в прошлом году, занимает первое место, несмотря на падение стоимости своего бренда до 1,276 млрд евро. Второе место в рейтинге сохранила «Барселона», стоимость бренда которой составила 1,266 млрд долларов. Третий – «Манчестер Юнайтед» (1,130 млрд).

Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира:

1. «Реал» – 1,276 млрд евро

2. «Барселона» – 1,266 млрд

3. «Манчестер Юнайтед» – 1,130 млрд

4. «Манчестер Сити» – 1,118 млрд

5. «Бавария» – 1,068 млрд

6. «Ливерпуль» – 973 миллиона

7. ПСЖ – 887 млн

8. «Челси» – 769 млн

9. «Тоттенхэм» – 723 млн

10. «Арсенал» – 675 млн.

По материалам Finance.UA
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