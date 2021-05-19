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Mitsubishi выпустил последнюю партию Pajero

Mitsubishi выпустил последнюю партию Pajero

Компания Mitsubishi выпустила последнюю партию своего знаменитого внедорожника Mitsubishi Pajero – Final Editional. Эту модель окончательно сняли с конвейера.

Три года назад Mitsubishi Pajero перестали продавать в Европе. В 2020 году – в Японии. В 2021 году он уйдет с последнего рынка – австралийского.

Последнюю, так называемую прощальную версию, выпустили в количестве 800 экземпляров, в трех комплектациях (GLS, GLX и Exeed). Каждый такой внедорожник получил оригинальные шильдики, дизайнерские коврики в салоне и в багажнике, и некоторые другие оригинальные элементы.

Под капотом находится 3,2 л дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 192 л.с. Мотор работает вместе с 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный.

Компания Mitsubishi за 39 лет выпустила 3,3 млн внедорожников Pajero. Теперь этот внедорожник стал частью автомобильной истории.

По материалам autonews.ua
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