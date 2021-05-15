Мошенники от имени Илона Маска выманили у людей криптовалюты более чем на 2 млн долларов

С октября 2020 года в США зафиксировали сообщения о потере криптовалюты стоимостью более 80 миллионов долларов из-за действий мошенников. В частности, более двух миллионов долларов они заработали, представляясь основателем Tesla и SpaceX Илоном Маском.
Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия США.
Начиная с 2017 года, количество сообщений о мошенничестве с использованием криптовалюты в США резко возросло. По сравнению с аналогичным периодом 2019-20 годов, с октября 2020 по апрель 2021 года этот показатель вырос почти 12 раз.
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Чаще всего злоумышленники выманивают деньги через веб-сайты, которые якобы предлагают выгодно куда-то инвестировать, а также через приложения и сайты для знакомств (на последние приходится почти 20% всех присвоенных мошенниками средств).
Еще один распространенный способ мошенничества с криптовалютой – так называемая ложная благотворительность, когда злоумышленники от имени якобы знаменитостей просят перечислить им криптовалюту с обещанием вернуть в несколько раз больше.
«К примеру, за последние шесть месяцев пользователи сообщили, что более двух миллионов долларов в криптовалюте кому-то, кто себя выдавал за Илона Маска», – отметили в Федеральной торговой комиссии.
Чтобы уберечься от мошенничества, регулятор советует обращать внимание на такие вещи: обещания приумножения криптовалюты – всегда обман, а если вас настойчиво просят перечислить средства в криптовалюте или инвестировать именно в ней – это, скорее всего, обман.
Напомним, курс bitcoin из-за заявлений Маска впервые за три месяца упал ниже $45 тысяч.
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