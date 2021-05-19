Потребление стали в Украине в начале 2021 года выросло на 8% в годовом сравнении

В январе-апреле 2021 года потребление металлопродукции на внутреннем рынке Украины составило 1 миллион 363,7 тыс. тонн, из которых 288,7 тыс. тонн, или 21,17%, было покрыто за счет импорта.
Об этом сообщили в Объединении предприятий «Укрметаллургпром».
В объединении пояснили, что в январе-апреле 2020 года емкость внутреннего рынка составила 1 миллион 265,1 тыс. тонн, из которых 341,1 тыс. тонн, или 26,29% было импортировано. Таким образом, за 4 месяца 2021 года наблюдается повышение емкости внутреннего рынка Украины относительно января-апреля 2020 года на 7,79% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 5,79%.
По данным объединения, в январе-апреле 2021 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 6,39 миллиона тонн металлопроката (107,02% относительно января-апреля 2020 года), из которых было экспортировано порядка 5,32 миллиона тонн, или 83,2%. За 4 месяца 2020 года доля экспорта составила 84,5% (5,05 миллиона тонн при общем производстве металлопроката 5,97 миллиона тонн).
Основные экспортные рынке украинской металлопродукции в январе-апреле 2021 года:
Среди металлургических импортеров в первом квартале 2021 года первое место занимает СНГ (47,4%), на втором ЕС-27 (23,9%), на третьем — прочие страны Европы (14,2%).
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