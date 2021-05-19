В Украине подсчитали, сколько ресторанов не пережили весенний локдаун

За период весеннего локдауна количество работающих ресторанов сократилась на 14%. Их обороты сократились на 12%.

Об этом свидетельствуют данные Опедатабот.

В 20-х числах марта в Киеве, Львове, Одессе был введен локдаун, который закончился в конце апреля. В условиях ограничений «красной» зоны рестораны могли работать только на вынос. В некоторых областях ограничения были сняты ранее, поэтому уже в конце апреля наблюдался незначительный рост.



Таблица: Опедатабот

На майские праздники ограничения были сняты, однако за этот период восстановиться не удалось. Открылось +2% ресторанов. Оборот также увеличился лишь на 2% по сравнению с показателями локдауна.



Таблица: Опедатабот

В целом за год ресторанный бизнес лишился почти 40% работающих заведений.

Справка Finance.ua:

53% выручки рестораторы Киева получают от оплаты банковскими картами. В целом по Украине этот показатель несколько ниже – 39%.

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