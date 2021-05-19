В Украине подсчитали, сколько ресторанов не пережили весенний локдаун

За период весеннего локдауна количество работающих ресторанов сократилась на 14%. Их обороты сократились на 12%.
Об этом свидетельствуют данные Опедатабот.
В 20-х числах марта в Киеве, Львове, Одессе был введен локдаун, который закончился в конце апреля. В условиях ограничений «красной» зоны рестораны могли работать только на вынос. В некоторых областях ограничения были сняты ранее, поэтому уже в конце апреля наблюдался незначительный рост.
Таблица: Опедатабот
На майские праздники ограничения были сняты, однако за этот период восстановиться не удалось. Открылось +2% ресторанов. Оборот также увеличился лишь на 2% по сравнению с показателями локдауна.
Таблица: Опедатабот
В целом за год ресторанный бизнес лишился почти 40% работающих заведений.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Во Львове повысили стоимость проезда в транспорте до 10 гривенВчера, 14:49 - 476 5
В «Приват24» появилась новая услугаВчера, 12:05 - 5094 5
Минцифры хочет построить страну предпринимателей — ФедоровВчера, 15:07 - 477 4
В Киеве пообещали уменьшить пробки на 30%6 ч. назад - 643 3
Шмыгаль о ценах на газ: "Нафтогаз" работает над трехлетним продуктомВчера, 21:00 - 317 2
Как будет происходить продажа земельного участка сельскохозяйственного назначенияВчера, 19:00 - 1571
Банки переводят украинцев на онлайн-кредитыВчера, 14:38 - 1282 1
Раздел квартиры на две и более: какие работы нельзя делать (инфографика)Вчера, 20:00 - 992
В мире появились 9 новых миллиардеров благодаря COVID-вакцинамВчера, 14:02 - 767
НБУ создает регуляторную песочницу. Что этоВчера, 17:00 - 745
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения19.05.2021, 11:36 - 386
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 529
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 714
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 521
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3960