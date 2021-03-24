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39% выручки украинские заведения получают от безналичной оплаты - исследование

39% выручки украинские заведения получают от безналичной оплаты - исследование

53% выручки рестораторы Киева получают от оплат банковскими картами. В целом по Украине этот показатель чуть ниже — 39%.

Об этом говорят результаты исследования компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.

Согласно исследованию, в марте 2021 года в среднем 39% выручки украинских заведений приходилось на оплату банковскими картами. В Киеве этот показатель более половины — 53% выручки принесли оплаты картой, в Днепре — 43%, во Львове — 42%, Одессе — 37%, Харькове — 44%.

По словам рестораторов, все большая часть выручки приходит им через банки. Это связано с увеличенной доступностью пластика, популярностью Apple Pay и Android Pay, приятными бонусами банков в виде кешбэка и скидок, а также желанием гостей ограничить контакты в пандемию.

Что это значит для рестораторов:

  • для ресторанов увеличение доли безналичных платежей — серьезный вызов. Несмотря на положительные моменты — увеличение скорости обслуживания, контроль за воровством, уход от проблем с разменом и инкассацией — высокая доля безнала в выручке заведений фактически означает потерю большой части заработка, ведь рестораны платят банкам 2−2,5% комиссии за эквайринг.

По словам ресторатора Дениса Жаткина, в последнее время эквайринг стал очень большой статьей расходов ресторанов.

«Раньше никто из рестораторов особо не переживал об эквайринге: два-три года назад доля безналичных оплат была не очень значительная и составляла 15−17% от оборота. Сейчас же в наших заведениях в Днепре доля оплат по безналу приближается к 60%, в Киеве — к 80%. Важно понимать, что 2% комиссии за эквайринг рестораторы отдают не от прибыли, а от оборота. С маржинальностью в 12−18% годовой прибыли от оборота, расходы на эквайринг — это пятая-седьмая часть чистой прибыли предприятия. Если прибыль есть у ресторана в принципе, ведь сейчас все работают на грани выживания», — объясняет ресторатор.

Справка Finance.ua:

  • В случае принятия парламентом законопроектов относительно нерыночного механизма регулирования интерчейндж и комиссии эквайринга, которые активно лоббируются крупными торговыми компаниями, прямые потери госбюджета составят минимум 4 млрд грн в год.
  • Если парламент обяжет банки снижать комиссию за эквайринг, они вынуждены будут отключить услуги вроде Apple Pay и Google Pay для пользователей.
  • Платежные системы и банки готовы постепенно снижать комиссии. В то же время Национальный банк против вмешательства в рыночную ситуацию.

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По материалам Finance.UA
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