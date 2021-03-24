39% выручки украинские заведения получают от безналичной оплаты - исследование

53% выручки рестораторы Киева получают от оплат банковскими картами. В целом по Украине этот показатель чуть ниже — 39%.
Об этом говорят результаты исследования компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.
Согласно исследованию, в марте 2021 года в среднем 39% выручки украинских заведений приходилось на оплату банковскими картами. В Киеве этот показатель более половины — 53% выручки принесли оплаты картой, в Днепре — 43%, во Львове — 42%, Одессе — 37%, Харькове — 44%.
По словам рестораторов, все большая часть выручки приходит им через банки. Это связано с увеличенной доступностью пластика, популярностью Apple Pay и Android Pay, приятными бонусами банков в виде кешбэка и скидок, а также желанием гостей ограничить контакты в пандемию.
Что это значит для рестораторов:
По словам ресторатора Дениса Жаткина, в последнее время эквайринг стал очень большой статьей расходов ресторанов.
«Раньше никто из рестораторов особо не переживал об эквайринге: два-три года назад доля безналичных оплат была не очень значительная и составляла 15−17% от оборота. Сейчас же в наших заведениях в Днепре доля оплат по безналу приближается к 60%, в Киеве — к 80%. Важно понимать, что 2% комиссии за эквайринг рестораторы отдают не от прибыли, а от оборота. С маржинальностью в 12−18% годовой прибыли от оборота, расходы на эквайринг — это пятая-седьмая часть чистой прибыли предприятия. Если прибыль есть у ресторана в принципе, ведь сейчас все работают на грани выживания», — объясняет ресторатор.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рада приняла за основу законопроект о налоговой амнистииВчера, 19:00 - 899 16
В «Укрпочте» недовольны переводом почти всех пенсионеров в банкиВчера, 15:15 - 1110 13
К чему может привести законодательное урегулирование ставок комиссии в банках — экспертыПозавчера, 21:32 - 568 7
Германия усилила требования для авиапассажировВчера, 22:00 - 530 6
Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности: штрафы и наказанияВчера, 16:44 - 3295 5
Рада приняла законопроект Зеленского о воинской повинности: штрафы и наказанияВчера, 16:44 - 3295 5
Глава ГНС предлагает изменить часть налогов для украинцевВчера, 11:02 - 1812
Киев получит новую окружную дорогу: где пройдет и когда запустятВчера, 21:00 - 1499 1
Польша меняет правила въездаВчера, 10:00 - 1390
«ПриватБанк» отключит Apple Pay и Google Pay, если примут закон о снижении эквайрингаВчера, 10:25 - 1176 2
В Украину привезли 35 военных Hummer (фото)Позавчера, 14:44 - 765 2
В Китае разработали COVID-вакцину в аэрозоли24.03.2021, 12:10 - 1101 5
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)21.03.2021, 12:10 - 788
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 2115 3
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 793 1