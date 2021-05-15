Стать клиентом ГК «Нафтогаз Украины» можно в отделениях Таскомбанк и Страховой группы «ТАС»

Теперь бытовые клиенты могут подать заявку на присоединение к Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» в отделениях банка ТАСКОМБАНК, а также через сеть агентов Страховой группы «ТАС». Услуга подключения доступна почти в 600 отделениях банка и страховой группы во всех областях Украины и является абсолютно бесплатной для клиентов.

Чтобы подать заявку, клиенту нужно посетить одно из партнерских отделений с необходимым пакетом документов: паспортом, ИНН, документом о праве собственности на жилье или согласия совладельца, если право собственности оформлено на нескольких совладельцев, а также EIC-кодом (16-значным персональным газовым номером дома или квартиры клиента). Сотрудники ТАСКОМБАНК и агенты СГ «ТАС» в отделениях помогут оформить заявку на присоединение к газоснабжающей компании. С адресами партнерских отделений можно ознакомиться на нашем официальном сайте: https://gas.ua/uk/home/join#office-partner.

После обработки заявки клиент в течение 3-5 рабочих дней на указанный электронный адрес получит информацию от ГК «Нафтогаз Украины» об успешном переходе и дальнейшие инструкции. Проверить статус выполнения заявки на подключение можно на сайте gas.ua. Для этого нужно выбрать раздел «Проверить статус заявки» и ввести в соответствующем поле свой ЭИС-код.

Переход к новому поставщику происходит автоматически. Сообщать предварительную газовую компанию о подключении к новому поставщику не нужно. Как только переход будет завершен, клиент будет получать платежки за потребленный газ уже от нового поставщика. Заменять трубы в случае смены поставщика не нужно: газ будет доставляться той же трубой и с использованием того же оборудования. Газоснабжение во время или после смены компании у клиента не прекращается.

Цены на газ для бытовых клиентов ГК «Нафтогаз Украины» стабильно одни из самых выгодных на рынке: с 1 мая цена голубого топлива от компании в рамках годового тарифного плана «Фиксированный» составляет 7,96 грн / куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Напомним, кроме сети ТАСКОМБАНК и СГ «ТАС», присоединиться к ГК «Нафтогаз Украины» клиенты могут онлайн – на сайте gas.ua, через веб-версию Приват24 (раздел «Услуги / Коммунальные поставщики»), или оффлайн – в сети банка ПУМБ и в отделениях Сбербанка.

Больше информации по подключению к ГК «Нафтогаз Украины» можно получить в контакт-центре компании по телефонам: 093 654 77 77, 095 654 77 77, 097 654 77 77.