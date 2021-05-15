Более 1 млрд грн направлено на выплату «карантинных» 8 тысяч

По состоянию на 17 мая уже 1 млрд грн было направлено на выплату государственной помощи 125 тысячам наемных работников и предпринимателей, деятельность которых была приостановлена из-за усиления карантина в «красных зонах».
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
В частности, выплаты уже получили 75 856 наемных работников и 49 144 ФЛП. В региональном разрезе больше всего выплат уже получили предприниматели и наемные работники в Киеве (более 206 млн грн), Львовской (почти 107 млн грн) и Харьковской (90 млн грн) областях.
«Уже более миллиарда гривен государственной помощи получили предприниматели и наемные работники, пострадавшие из-за усиления карантинных ограничений. Выплаты продолжаются, программа поддержки будет доступна в течение 2021 года для всех областей, которые попадают в „красную“ зону. Призываем бизнес, который пострадал, регистрироваться и получать это пособие», — прокомментировал Министр Игорь Петрашко.
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