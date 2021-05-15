Более $1 миллиарда потенциальных инвестиций привлечет Украина благодаря работе инвестнянь

В рамках принятого закона об «инвестнянях» UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму свыше 1 млрд долларов.
Об этом сообщает Правительственный портал.
С момента вступления в силу Закона UkraineInvest «наблюдает значительный интерес со стороны иностранного и украинского бизнеса».
«Только за три месяца работы UkraineInvest уже наработал 15 заявок на общую сумму свыше 1 млрд долларов инвестиций», — отметил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.
Закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями» предусматривает освобождение от уплаты налогов и пошлины, бюджетную помощь и упрощение процедуры предоставления земельных участков.
При инвестировании более 20 млн евро и создании от 80 рабочих мест, инвесторы смогут получить поддержку государства, которая составит до 30% от вложенных инвестиций. В настоящее время Минэкономики работает над реализацией закона и подзаконной нормативно-правовой базы. В частности, совместно с UkraineInvest уже разработан проект порядка взаимодействия с инвесторами, органами государственной власти и местного самоуправления.
Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова отметила необходимость работы над улучшением бизнес-климата в Украине. В то же время, по ее мнению, следует воплощать такие инициативы как закон об инвестиционных стимулах, ведь это не только увеличит инвестиции в украинскую экономику, но и будет способствовать привлечению инвесторов, которые готовы участвовать в изменении бизнес-среды в Украине. В этом контексте она отметила важность расширения сотрудничества с Соединенными Штатами как со стратегическим партнером во многих сферах — от политики и безопасности до бизнеса.
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