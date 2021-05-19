Регистрация права собственности на новый объект недвижимости: какие документы подать

Когда все необходимые разрешительные документы уже оформлены, а строительство жилья завершено – хозяину недвижимости необходимо позаботиться об официализации своего статуса владельца.

Об этом пишет Минюст.

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Для этого нужно спланировать посещение ближайшего регистратора или нотариуса, взяв с собой паспорт или идентификационный код, а также документ, подтверждающий уплату/освобождение от уплаты (в случае его наличия) административного сбора за государственную регистрацию прав.

Документы, требуемые для государственной регистрации права собственности на новый объект недвижимости:

Документ, который согласно требованиям законодательства удостоверяет принятие в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Этот документ не требуется в случае, когда регистрация такого документа производилась в Едином реестре разрешительных документов (до 6 июля 2020 года), или же в Единой государственной электронной системе в сфере строительства – на ресурсе, который, напомним, сейчас находится на этапе постепенного внедрения.

Технический паспорт на объект недвижимого имущества.

Письменное заявление или договор совладельцев о распределении долей в общей собственности на такой объект (если регистрация производится в отношении имущества, приобретаемого в общую долевую собственность).

Документ, подтверждающий присвоение объекту недвижимого имущества адреса.

Он не требуется:

когда государственная регистрация права собственности производится на индивидуальный (усадебный) жилой дом, садовый, дачный дом, построенный на земельном участке, право собственности на которое зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. В таком случае заявитель в поданном заявлении обязательно указывает сведения о кадастровом номере соответствующего земельного участка, по которому государственным регистратором получаются сведения Государственного земельного кадастра с целью установления места расположения земельного участка, на котором построен соответствующий объект, для последующего отображения таких сведений как адреса объекта недвижимого имущества;

в случае, когда адрес получен при реализации экспериментального проекта по присвоению адресов объектам строительства и объектам недвижимого имущества и указан в документе, который в соответствии с требованиями законодательства удостоверяет принятие в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Договор о совместной деятельности или договор простого товарищества (если регистрация производится в отношении имущества, строительство которого осуществлялось в результате совместной деятельности).

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