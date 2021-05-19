Регистрация права собственности на новый объект недвижимости: какие документы подать

Когда все необходимые разрешительные документы уже оформлены, а строительство жилья завершено – хозяину недвижимости необходимо позаботиться об официализации своего статуса владельца.
Об этом пишет Минюст.
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Для этого нужно спланировать посещение ближайшего регистратора или нотариуса, взяв с собой паспорт или идентификационный код, а также документ, подтверждающий уплату/освобождение от уплаты (в случае его наличия) административного сбора за государственную регистрацию прав.
Документы, требуемые для государственной регистрации права собственности на новый объект недвижимости:
Этот документ не требуется в случае, когда регистрация такого документа производилась в Едином реестре разрешительных документов (до 6 июля 2020 года), или же в Единой государственной электронной системе в сфере строительства – на ресурсе, который, напомним, сейчас находится на этапе постепенного внедрения.
Он не требуется:
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