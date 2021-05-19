Наследуются ли долги при принятии наследства

В состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились до его смерти.
Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.
Какой размер долгов наследуется. Наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного по наследству. То есть, если наследником было принято по наследству 10 000 грн., требования кредиторов могут быть удовлетворены в пределах этой суммы.
Кто должен извещать кредитора о смерти должника. Наследники обязаны известить кредитора наследодателя об открытии наследства, если им известно о его долгах, и/или если они наследуют имущество, обремененное правами третьих лиц.
В какой срок могут обратиться кредиторы к наследнику с требованием об уплате долга. Кредитору наследодателя следует предъявить свои требования к наследнику, который принял наследство, не позднее шести месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство на все или часть наследуемого имущества независимо от наступления срока требования.
Что будет, если не известно о наличии долгов:
Что делать, если вам известно о наличии долгов:
Как узнать о наличии долгов у наследодателя:
Что делать, если не хотите принять наследство с долгами:
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