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Наследуются ли долги при принятии наследства

Наследуются ли долги при принятии наследства

В состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и не прекратились до его смерти.

Об этом сообщает Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Какой размер долгов наследуется. Наследники обязаны удовлетворить требования кредитора полностью, но в пределах стоимости имущества, полученного по наследству. То есть, если наследником было принято по наследству 10 000 грн., требования кредиторов могут быть удовлетворены в пределах этой суммы.

Кто должен извещать кредитора о смерти должника. Наследники обязаны известить кредитора наследодателя об открытии наследства, если им известно о его долгах, и/или если они наследуют имущество, обремененное правами третьих лиц.

В какой срок могут обратиться кредиторы к наследнику с требованием об уплате долга. Кредитору наследодателя следует предъявить свои требования к наследнику, который принял наследство, не позднее шести месяцев со дня получения наследником свидетельства о праве на наследство на все или часть наследуемого имущества независимо от наступления срока требования.

Что будет, если не известно о наличии долгов:

  • если кредитор наследодателя не знал и не мог знать о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на наследство, он вправе предъявить свои требования к наследнику, который принял наследство в течение шести месяцев со дня, когда он узнал о принятии наследства или о получении наследником свидетельства о праве на наследство;
  • в этом случае кредитор наследодателя сможет обратиться в 6-месячный срок с момента, когда он узнал о получении свидетельства о принятии наследства.

Что делать, если вам известно о наличии долгов:

  • если вам известно о наличии кредиторов наследодателя, вы можете обратиться с заявлением, в котором сообщить о смерти наследодателя и о принятии вами наследства, приобщив к такому заявлению свидетельство о принятии наследства. Такое заявление необходимо зарегистрировать у кредитора или отправить ценным письмом с описью и с уведомлением по почте;
  • в этом случае начинается 6-месячный срок, в течение которого кредитор может обратиться к вам с требованием;
  • отсутствие такого требования в течение 6-месяцев с момента, когда кредитор узнал о принятии наследства, является основанием для отказа в погашении кредита и согласуется с судебной практикой.

Как узнать о наличии долгов у наследодателя:

  • проверить, является ли наследодатель стороной судебного дела – по ссылке. Проверка осуществляется по пункту Сторона по делу, где необходимо указать фамилию, имя и отчество наследодателя;
  • проверить, имеются ли исполнительные производства по наследодателю – по ссылке
  • проверить, является ли наследодатель должником – по ссылке.

Что делать, если не хотите принять наследство с долгами:

  • наследник по завещанию или по закону имеет право принять наследство или не принять его;
  • для этого ему необходимо в течение 6-месяцев со дня смерти наследодателя обратиться с заявлением об отказе в принятии наследства;
  • закон не допускает, чтобы наследник отказался от части наследства – нельзя получить в наследство, например, квартиру и отказаться от обязательств по выплате кредита.

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По материалам Finance.UA
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