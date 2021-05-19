ЕИБ в прошлом году инвестировал в Украину более миллиарда евро

Европейский инвестиционный банк в 2020 году инвестировал в инфраструктурные и инновационные проекты в Украине более 1 миллиарда евро, что более чем на 50% превышает показатели 2019-го.
Об этом в интервью Укринформу рассказал председатель Представительства ЕИБ в Украине Жан-Эрик де Загон.
По его словам, коронавирус сделал 2020 год очень сложным. Но кризисы, даже самые острые, всегда открывают возможности.
«Мы активизировали инвестиции для решения проблем долгосрочного социального и экономического развития Восточной Украины и интеграции регионов, пострадавших от конфликта, а также модернизации дорожной инфраструктуры. Подписали кредитное соглашение на 340 миллионов евро, что поможет восстановить социальную инфраструктуру, улучшить коммунальные услуги, а также реконструировать административные здания во многих городах на востоке страны. Также привлекли 100 миллионов евро на модернизацию дорог в Луганской области», — рассказал банкир.
Он напомнил и о подписании кредитного соглашения на 300 миллионов евро для повышения энергоэффективности почти 1000 общественных зданий и предоставления 200 млн евро на улучшение общественного транспорта в Украине.
В 2020 году ЕИБ также направил 75 млн евро местным финансовым посредникам — ПроКредит Банку Украина (25 млн евро), ПРАВЭКС Банку (30 млн евро) и Укрэксимбанку (эквивалент 20 млн евро в гривне) — для поддержки украинских малых и средних предприятий и компаний со средним уровнем капитализации, которые пострадали от экономического влияния пандемии коронавируса.
«Так что, несмотря на трудности, в 2020-й для нас был вполне продуктивным годом», — подытожил Жан-Эрик де Загон.
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