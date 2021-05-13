Начался прием заявок на льготную ипотеку: кто может получить

С 17 мая начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев, которую финансирует немецкий банк KfW. Заявку можно подать двумя способами, в то время как в феврале в Украине на треть выросло ипотечное кредитование.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Заявки принимает Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству. Они подаются заявителями при личном обращении в региональное управление Фонда или в электронной форме через портал «Дія».

Чтобы подать заявление через портал «Дія», нужно на нем авторизоваться и в списке услуг найти пункт «Заявление о намерении получить кредит для ВПЛ».

На портале предложат внести информацию о членах семьи, в частности, указать ИНН и номера справок переселенцев. Также необходимо выбрать регион, в котором будут получать ипотеку.

Для подачи заявления лично необходимо заполнить соответствующую форму в письменном виде и обратиться с ней в региональное управление или ипотечный центр Фонда.

Если переселенец на 17 мая зарегистрирован в качестве кандидата для получения государственной ипотеки под 3% (Реестр 980), он автоматически вносится в новый реестр и будет участвовать в лотерее на ипотеку от немецкого банка.

Если переселенец не желает включать себя в новый реестр, то соответствующее заявление нужно подать до 17 июня 2021 года.

Справка Finance.ua:

Ипотека под 5% годовых: Президент назвал условия кредитного бума. «Доступная ипотека» обойдется бюджету в 300 млн грн. Об этом сообщил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук. В январе 2021 года Кабинет Министров утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых на приобретение жилья, построенного не ранее 2015 года.

🏙️ Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.