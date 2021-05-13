Начался прием заявок на льготную ипотеку: кто может получить

С 17 мая начался прием заявок на льготную ипотеку для переселенцев, которую финансирует немецкий банк KfW. Заявку можно подать двумя способами, в то время как в феврале в Украине на треть выросло ипотечное кредитование.
Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Заявки принимает Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству. Они подаются заявителями при личном обращении в региональное управление Фонда или в электронной форме через портал «Дія».
Чтобы подать заявление через портал «Дія», нужно на нем авторизоваться и в списке услуг найти пункт «Заявление о намерении получить кредит для ВПЛ».
На портале предложат внести информацию о членах семьи, в частности, указать ИНН и номера справок переселенцев. Также необходимо выбрать регион, в котором будут получать ипотеку.
Для подачи заявления лично необходимо заполнить соответствующую форму в письменном виде и обратиться с ней в региональное управление или ипотечный центр Фонда.
Если переселенец на 17 мая зарегистрирован в качестве кандидата для получения государственной ипотеки под 3% (Реестр 980), он автоматически вносится в новый реестр и будет участвовать в лотерее на ипотеку от немецкого банка.
Если переселенец не желает включать себя в новый реестр, то соответствующее заявление нужно подать до 17 июня 2021 года.
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