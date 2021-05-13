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Samsung показала гибкий S-образный экран и складной дисплей

Samsung показала гибкий S-образный экран и складной дисплей

Компания Samsung Display в рамках мероприятия SID (Society for Information Display) Display Week 2021, проходящего с 17 по 21 мая, продемонстрировала новейшие достижения в области разработки экранов для различных устройств.

В частности, показан гибкий дисплей S-образной формы. Эта панель выполнена на основе органических светодиодов (OLED), а её конструкция предусматривает две линии сгиба.

В сложенном состоянии пользователь будет иметь дело со смартфоном, в разложенном — с полноценным планшетным компьютером.


Фото: Samsung Electronics

Ещё одна новинка — складной дисплей размером 17 дюймов по диагонали. Устройства, оснащённые этой панелью, смогут функционировать в режиме ноутбука и планшета. Известно, что соотношение сторон экрана равно 4:3.


Фото: Samsung Electronics

Кроме того, в Samsung разработан вытягивающийся дисплей для смартфонов. Такая панель может скручиваться внутри корпуса сотового аппарата. При необходимости пользователь сможет вытянуть её, получив в своё распоряжение большой экран для просмотра мультимедийных материалов или работы сразу с несколькими приложениями.


Фото: Samsung Electronics

Наконец, показан дисплей для портативных компьютеров с технологией Under Panel Camera (UPC). За таким экраном располагается камера, предназначенная для видеоконференцсвязи. Данное исполнение позволяет свести к минимуму ширину верхней рамки над дисплеем.


Фото: Samsung Electronics

По материалам 3dnews.ru
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