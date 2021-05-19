Автомобильный бренд Dacia решил сменить логотип (фото)

После того как несколько мировых автопроизводителей заявили об обновлении логотипа, об этом задумались также и в румынской Dacia. В компании заявили, что пришло время пересмотреть собственную эмблему.
AMPERCAR.com уже узнал, как будет выглядеть логотип. На первый взгляд, новый символ похож на X, но на самом деле состоит из стилизованных D и C. В общем дизайн нового лого намного более агрессивный и прочный, чем современный логотип со стилизованным гербом и синими буквами.
Одним из первых новую эмблему получит семиместный внедорожник Dacia Bigster, который должен заменить минивэн Lodgy. Это внедорожник C-сегмента, длина которого составляет 4,6 метра, что является верхним пределом диапазона данного сегмента. Для сравнения: актуальный кроссовер Dacia Duster, который тоже официально входит в C-нишу, однако имеет длину в 4,34 метра. Таким образом остается открытым вопрос, заменит ли его возможная серийная версия Bigster Duster или она расположится выше в модельном ряду марки.
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