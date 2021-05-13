Киевляне задекларировали 40 миллиардов гривен

По итогам кампании декларирования 2021 года в Киеве подано 15 тыс. 734 декларации об имущественном состоянии и доходах.

Об этом рассказала начальник столичной налоговой Злата Лагутина.

«Общая сумма задекларированного дохода составила почти 40,4 млрд грн», — заявила Лагутина.

По поданным декларациям к уплате в бюджет согласовано более 958,5 млн грн налога на доходы физических лиц и более 149,8 млн грн военного сбора.



Инфографика: ГНС

Напоминаем, что налоговые обязательства, определенные плательщиками в годовых декларациях об имущественном состоянии и доходах, необходимо уплатить до 01 августа 2021 года.

Справка Finance.ua:

По предварительным итогам декларационной кампании доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировал 8451 человек. По сравнению с прошлым годом их количество выросло на 6%.

Более 1 млрд грн доходов задекларировал житель г. Киева.

В целом миллионерами задекларирован доход в сумме 70,4 млрд грн, определен к уплате налог на доходы физических лиц в сумме 1,6 млрд грн, военный сбор — 0,2 млрд гривен.

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