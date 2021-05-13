Киевляне задекларировали 40 миллиардов гривен

По итогам кампании декларирования 2021 года в Киеве подано 15 тыс. 734 декларации об имущественном состоянии и доходах.
Об этом рассказала начальник столичной налоговой Злата Лагутина.
«Общая сумма задекларированного дохода составила почти 40,4 млрд грн», — заявила Лагутина.
По поданным декларациям к уплате в бюджет согласовано более 958,5 млн грн налога на доходы физических лиц и более 149,8 млн грн военного сбора.
Инфографика: ГНС
Напоминаем, что налоговые обязательства, определенные плательщиками в годовых декларациях об имущественном состоянии и доходах, необходимо уплатить до 01 августа 2021 года.
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