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Первая b2b-компания в сфере азартных игр заплатила 1,8 млн грн в бюджет Украины

Первая b2b-компания в сфере азартных игр заплатила 1,8 млн грн в бюджет Украины

Компания ООО «Гейм реселлер» заплатила 1,8 млн грн в бюджет Украины за лицензию для предоставления услуг в сфере азартных игр. Всего две компании получили такие лицензии в Украине.

«В госбюджет поступило 1,8 миллиона от оплаты за первую лицензию на осуществление деятельности по предоставлению услуг в сфере организации и проведения азартных игр», — сообщается на Facebook-странице Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).

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По данным КРАИЛ, Государственная казначейская служба Украины подтвердила поступление средств от компании ООО «Гейм реселлер», которая зарегистрирована по адресу г. Киев, ул. Леонида Первомайского 9.

Напомним, КРАИЛ выдала 19 лицензий для игорной деятельности: десять из них получили онлайн-казино, четыре — залы игровых автоматов, четыре — наземные казино и пока одна лицензия досталась букмекерам.

Общая сумма поступлений в бюджет Украины за лицензирование этих компаний — 595,8 млн грн.

Кроме этого, КРАИЛ выдала более 20 разрешений на проведение азартных игр гостиницам в разных городах. Среди этих городов — Киев, Харьков, Львов, Одесса, Винница, Ровно, Запорожье, Сумы, Полтава, Белая Церковь, Днепр и Николаев.

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По материалам НВ
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