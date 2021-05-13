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Мининфраструктуры начинает экспериментальный проект доступа к рынку речных перевозок

Мининфраструктуры начинает экспериментальный проект доступа к рынку речных перевозок

Мининфраструктуры начинает экспериментальный проект доступа к рынку речных перевозок — правительство одобрило соответствующее постановление.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что постановлением вводится реализация проекта до 31 декабря 2021 года с целью создания благоприятных условий для субъектов хозяйствования для доступа к рынку речных перевозок.

«Развитие внутренних водных путей — один из главных приоритетов министерства. Вышеупомянутым проектом мы создаем благоприятные условия для доступа к рынку речных перевозок для субъектов хозяйствования, в том числе для иностранных невоенных судов под флагами государств, с которыми не заключены международные договоры Украины о судоходстве на внутренних водных путях, без получения одноразовых временных разрешений», — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, учитывая насущные потребности рынка в условиях развития водных перевозок, внедрение этого проекта позволит обеспечить конкурентоспособность речных портов по сравнению с морскими портами, где не предусмотрено получение каких-либо разрешений.

А также увеличить объем перевалки грузов и в целом улучшить развитие речного транспорта.

По материалам Економічна Правда
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