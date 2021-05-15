В Украине почти два десятка пассажирских перевозчиков лишили лицензии

В Украине с начала 2021 года девятнадцать пассажирских перевозчиков лишили лицензии за нарушение условий ведения хозяйственной деятельности.

«С 2021 года нами проводятся усиленные меры контроля лицензированного транспорта, который осуществляет пассажирские перевозки. С начала года уже 19 перевозчиков были лишены лицензии за несоблюдение лицензионных условий», — сообщил заместитель главы Государственной службы по безопасности на транспорте Никита Лагунин на пресс-конференции по случаю начала Глобальной недели безопасности дорожного движения.

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Он подчеркнул, что в этом году важно соблюдать скорость на транспорте, поскольку почти 19% причин совершения ДТП стало именно несоблюдение скоростного режима.

Лагунин заметил, что служащие «Укртрансбезопасности» проводят рейдовые проверки пассажирских перевозчиков, основное внимание уделяя соблюдению режима труда и отдыха, а также осуществляют плановые и внеплановые проверки соблюдения перевозчиками лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности.

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