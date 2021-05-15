Ryanair заявил о рекордных убытках в $989 млн

Ирландский лоукост Ryanair Holdings сообщил о рекордных годовых убытках, заявив, что в этом году компания, скорее всего, выйдет на уровень безубыточности, поскольку вакцинация позволяет постепенно ослаблять ограничения на поездки из-за COVID-19.

Как сообщает Bloomberg, ущерб Ryanair за год, закончившийся 31 марта, составил 815 млн евро ($989 млн) по сравнению с прибылью в 1 млрд евро год назад.

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Акции Ryanair выросли на 1,1% в Дублине. С начала года они выросли на 5,5%.

В компании считают, что если рынки продолжат открываться, Ryanair будет работать на 60-70% от нормального годового уровня.

С 1 апреля количество бронирований в Ryanair увеличилось в три раза до 1,5 млн в неделю, чему способствовало возобновление поездок в Великобританию с этой недели.