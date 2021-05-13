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Миллион за ошибку: Минцифра анонсировала повторный багбаунти в «Дії»

Миллион за ошибку: Минцифра анонсировала повторный багбаунти в «Дії»

Министерство цифровой трансформации с июня запускает Bug Bounty приложения «Дія». Конкурс продлится шесть месяцев.

Об этом сообщили в ведомстве во время Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского Форума «Украина 30. Цифровизация».

«Безопасность в „Дія“ — это наш приоритет, и мы постоянно работаем над этим. Это не разовая акция, не разовая проверка, не разовый тест. Это трудный и длительный процесс. Именно поэтому мы постоянно воплощаем инновационные технологии с рынка кибербезопасности и именно поэтому приложение „Дія“ — это самый безопасный государственный IT-продукт. Это подтверждено многими тестами и проверками, и одна из них — Bug Bounty», — отметил руководитель команды мобильной разработки «Дія» Евгений Горбачев во время выступления.

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Он рассказал, что с июня начнется новый открытый конкурс Bug Bounty, в котором любой может участвовать, чтобы проверить «Дію» на прочность. Он продлится полгода. Призовой фонд составит миллион гривен.

Напомним, с сегодняшнего дня, 17 мая, в приложении Дія заработали новые услуги.

По материалам Finance.UA
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