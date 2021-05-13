Миллион за ошибку: Минцифра анонсировала повторный багбаунти в «Дії»

Министерство цифровой трансформации с июня запускает Bug Bounty приложения «Дія». Конкурс продлится шесть месяцев.
Об этом сообщили в ведомстве во время Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского Форума «Украина 30. Цифровизация».
«Безопасность в „Дія“ — это наш приоритет, и мы постоянно работаем над этим. Это не разовая акция, не разовая проверка, не разовый тест. Это трудный и длительный процесс. Именно поэтому мы постоянно воплощаем инновационные технологии с рынка кибербезопасности и именно поэтому приложение „Дія“ — это самый безопасный государственный IT-продукт. Это подтверждено многими тестами и проверками, и одна из них — Bug Bounty», — отметил руководитель команды мобильной разработки «Дія» Евгений Горбачев во время выступления.
Читайте также: Как защититься от незаконного доступа к цифровому паспорту в «Дії»
Он рассказал, что с июня начнется новый открытый конкурс Bug Bounty, в котором любой может участвовать, чтобы проверить «Дію» на прочность. Он продлится полгода. Призовой фонд составит миллион гривен.
Напомним, с сегодняшнего дня, 17 мая, в приложении Дія заработали новые услуги.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperless4 ч. назад - 1483 8
«Письма счастья» водителям отменят — в полиции дали объясненияВчера, 15:03 - 2753 8
В Киеве впервые за 55 лет отремонтируют мост Метро8 ч. назад - 802 6
Названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне14 ч. назад - 19415 4
Курс bitcoin из-за заявления Маска впервые за три месяца упал ниже $45 тысяч6 ч. назад - 607 3
Названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне14 ч. назад - 19415 4
Шмыгаль рассказал, что ждет пенсионеров, которые не перешли на карточное обслуживаниеВчера, 17:01 - 13037 1
Во что инвестировать в Украине, и стоит ли это делать (мнения)Вчера, 21:02 - 5386 1
Куда украинцы летают в отпуск: ТОП-10 направлений из «Борисполя»8 ч. назад - 2400
Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperless4 ч. назад - 1483 8
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейкПозавчера, 01:40 - 240
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 396
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 333
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3075
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2752 2