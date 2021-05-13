СБУ заблокировала деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода

СБУ пресекла деятельность преступной группы, участники которой изготавливали и реализовывали нефтепродукты сомнительного качества без соответствующих разрешительных документов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Дельцы “работали” на территории Кировоградской области, а их ежемесячный оборот составил более 1 млн грн.
Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного горючего в промышленных масштабах дельцы незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода.
Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий. Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, которые не подлежат акцизному налогообложению», – добавили в ведомстве.
Фото: СБУ
Во время обысков изъяли:
Из незаконного оборота изъяли контрафактную продукцию почти на 5,7 млн грн.
«В рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.
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