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СБУ заблокировала деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода

СБУ заблокировала деятельность подпольного нефтеперерабатывающего завода

СБУ пресекла деятельность преступной группы, участники которой изготавливали и реализовывали нефтепродукты сомнительного качества без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Дельцы “работали” на территории Кировоградской области, а их ежемесячный оборот составил более 1 млн грн.

Оперативники спецслужбы установили, что нелегальный бизнес организовал житель Голованевского района вместе с двумя сообщниками. Для изготовления фальсифицированного горючего в промышленных масштабах дельцы незаконно использовали мощности легального нефтеперерабатывающего завода.

Затем неучтенный бензин и дизельное топливо они реализовывали через ряд подконтрольных предприятий. Злоумышленники сбывали продукцию под видом растворителей и других производных нефтепродуктов, которые не подлежат акцизному налогообложению», – добавили в ведомстве.


Фото: СБУ

Во время обысков изъяли:

  • оборудование, которое использовалось для нелегального производства топлива;
  • почти 100 тыс. л сырой нефти;
  • 120 тыс. л дизельного топлива;
  • 24,5 тыс. л бензина.

Из незаконного оборота изъяли контрафактную продукцию почти на 5,7 млн грн.

«В рамках уголовного производства организатору и двум членам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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