Xiaomi запатентовала вращающуюся внутри смартфона камеру

Xiaomi получила патент на нестандартную реализацию мобильной камеры. Предполагается, что смартфон получит модуль, способный одновременно выступать в качестве основного и фронтального, при этом у устройства не будет никаких внешних подвижных частей.
Поворотные камеры в смартфонах не новы, но Xiaomi придумала, как сделать так, чтобы не нарушать целостность гаджета. Необычным и одновременно эффективным решением может оказаться камера на вращающемся механизме, способная поворачиваться в том или ином направлении.
Фото: LetsGoDigital
Идея в том, что смартфон не должен ничем отличаться от современных моделей. Так, камера, нацеленная на тыльную крышку, при необходимости может развернуться на 180 градусов в сторону дисплея. Для этого может использоваться моторизированная система или магниты. При этом снаружи корпуса нет никаких подвижных частей, что позволяет сделать смартфон водонепроницаемым.
Подобное решение позволило бы использовать одну качественную камеру как для селфи, так и для обычных фото. Впрочем, пока нет никаких сведений о планах Xiaomi выпустить подобный гаджет.
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