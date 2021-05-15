Porsche готовит к выпуску электрокабриолет Boxter

Немецкий автомобильный производитель Porsche готовит к презентации электрическую модель родстера Boxter.
Как заявил руководитель направления исследований и разработок Porsche Михаэль Штайнер, работа над электрической версией Boxster идет полным ходом, а прототипы уже проходят испытания, передает «Мотор».
В издании отмечают, что прототипы 2-дверной модели проходят испытания, и в скором времени Porsche планирует устроить официальную премьеру концепта Boxster EV, который станет предвестником серийной модели.
При этом, точные сроки дебюта электрокара пока не разглашаются. По версии издания, спортивный электромобиль будет сконструирован на новой архитектуре, отличной от нынешней платформы PPE, которая будет лежать в основе электрической модификации кроссовера Macan.
При этом автоэксперты подчеркнули, что электрический Boxster будет выпускаться вместе с обычными моделями с двигателем внутреннего сгорания.
Ранее Штайнер заявлял о том, что инженеров Porsche пока не устраивает результат перевода младшей линии 718 на электротягу.
«Утяжеление спортивного автомобиля нас не устраивает и это одна из причин, по которым нашим следующим электромобилем будет кроссовер Macan, а не двухдверный спорткар», — пояснил Штайнер.
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