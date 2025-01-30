SoftBank планирует инвестировать до $25 млрд в OpenAI — Financial Times Сегодня 22:20 — Технологии&Авто

SoftBank планирует инвестировать до $25 млрд в OpenAI — Financial Times

SoftBank ведет переговоры по инвестированию до $25 млрд в OpenAI. Таким образом, японский конгломерат продолжит расширять свое присутствие в сфере искусственного интеллекта.

Об этом пишет Financial Times

Согласно сообщению, потенциальные инвестиции сделают SoftBank крупнейшим отдельным инвестором OpenAI, опередив Microsoft, которая впервые инвестировала в разработчика ChatGPT в 2019 году. О сделке стали говорить после того, как обе компании на прошлой неделе объявили, что совместно инвестируют $100 млрд в Stargate — инициативу по созданию дата-центров нового поколения для ИИ, инвестиции которой могут вырасти до $500 млрд в течение четырех лет.

SoftBank планирует инвестировать от $15 до $25 млрд непосредственно в OpenAI в дополнение к своим $15 млрд, выделенным на Stargate, отмечается в отчете. OpenAI инвестирует около $15 млрд в Stargate, а акционные инвестиции SoftBank потенциально могут покрыть обязательства OpenAI по инфраструктуре.

Кстати, переговоры проходят на фоне выхода китайского стартапа DeepSeek с его новой ИИ-моделью R1, специфика которой заключается в «размышлении» и которая создана за относительно скромный бюджет. Это вызвало беспокойство на фондовых рынках на этой неделе.

Еще не окончательно согласованная сделка OpenAI с SoftBank может стать крупнейшим вложением основателя SoftBank Масайоси Сона после того, как он инвестировал $16 млрд в WeWork. Она также снизит зависимость OpenAI от Microsoft в вопросах вычислительных ресурсов, поскольку Microsoft недавно согласилась отказаться от статуса эксклюзивного облачного провайдера для OpenAI.

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