Экономика Украины начнет восстанавливаться во втором квартале - Минэкономики

Экономика Украины в первом квартале 2021 года продолжала сокращаться, и по предварительным данным Госстата, реальный ВВП упал на 2,0%. Восстановление начнется во втором квартале благодаря низкой базе сравнения и вакцинации.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

«Во втором квартале 2021 года экономическое восстановление хоть и будет продолжать зависеть от частоты, длительности и степени жесткости карантинных ограничений, однако с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, выйдет на положительный тренд», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Госстата, самое глубокое падение экономики Украины наблюдалось во втором квартале 2020 года — 11,2%. Таким образом, статистика за второй квартал 2021 года в любом случае покажет рост из-за крайне низкой базы сравнения.

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