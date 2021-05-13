0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 9 0

Экономика Украины начнет восстанавливаться во втором квартале - Минэкономики

Экономика Украины начнет восстанавливаться во втором квартале - Минэкономики

Экономика Украины в первом квартале 2021 года продолжала сокращаться, и по предварительным данным Госстата, реальный ВВП упал на 2,0%. Восстановление начнется во втором квартале благодаря низкой базе сравнения и вакцинации.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

«Во втором квартале 2021 года экономическое восстановление хоть и будет продолжать зависеть от частоты, длительности и степени жесткости карантинных ограничений, однако с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, выйдет на положительный тренд», — говорится в сообщении.

Напомним, по данным Госстата, самое глубокое падение экономики Украины наблюдалось во втором квартале 2020 года — 11,2%. Таким образом, статистика за второй квартал 2021 года в любом случае покажет рост из-за крайне низкой базы сравнения.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Капитал
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минэкономразвития
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.