По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» меньше, чем «Продам» (35,218 млн грн и 57,151 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (54 и 28), максимальный курс продажи доллара 27,70 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,56−27,57 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 92,369 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

27,6000 — 2 222

27,5700 — 57 775

27,5600 — 40 000

27,5600 — 40 000

27,5600 — 33 333

27,5600 — 120 000

27,5600 — 120 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,5700 — 20 000

27,5800 — 30 777

27,5800 — 27 000

27,5800 — 40 000

27,5800 — 21 000

27,5800 — 20 000

27,5800 — 100 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,5945 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,5524 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.