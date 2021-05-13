Польской PGNiG разрешили купить контрольный пакет украинской газодобывающей компании

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG получила от Антимонопольного комитета Украины разрешение на приобретение контрольного пакета акций компании «Карпатгазвыдобування», которая является собственностью украинско-американской компании «Энергетические ресурсы Украины» (ERU).
Об этом сообщил Антимонопольный комитет Украины.
«Предоставлено разрешение компании „Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.“ (г. Варшава, Польша) на приобретение доли в уставном капитале ООО „Карпатгазвыдобування“ (г. Киев), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», — говорится в сообщении.
Напомним, PGNiG и ERU в декабре 2019 года подписали соглашение о сотрудничестве по разведке и добыче газа в западной Украине, вблизи границы с Польшей. В польской компании тогда заявляли, что имеют соответствующий опыт и ноу-хау для добычи газа в этом регионе.
В прошлом году PGNiG продала в Украину 1,2 млрд куб газа, а в первом квартале этого года 210 млн куб газа.
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