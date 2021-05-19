0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 28 0

Сколько получают украинские заробитчане в Польше

Сколько получают украинские заробитчане в Польше

По данным польской компании по трудоустройству Gremi Personal, украинские заробитчане, которые работают в Польше на производстве и на логистических складах, получают от 18 500 до 30 000 грн зарплаты в месяц.

Об этом в интервью для информационного агентства «Українські Новини» рассказала директор департамента рекрутации компании Анна Джоболда.

По ее словам, высококвалифицированные работники получают примерно 26 000-33 000 грн. В 2021 году минимальная ставка в Польше выросла до 13,78 злотых нетто/ч (нетто – сумма после вычета всех налогов – Mind). Поэтому в этом году зарплаты автоматически увеличились на 300 злотых/месяц.

Читайте также: Где дешевле жить: в Украине или Польше

Джоболда добавила, что чаще всего украинские заробитчане в Польше работают на предприятиях пищевой промышленности, а также на логистических складах.

Напомним, реальная заработная плата в Украине в марте 2021 г. выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года.

Кстати, в телеграм-канале Finance.ua мы тоже рассказываем о новостях из мира денег. Там мы учим экономить и не платить лишнее. Поэтому не забудьте подписаться!

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.