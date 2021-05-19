Сколько получают украинские заробитчане в Польше

По данным польской компании по трудоустройству Gremi Personal, украинские заробитчане, которые работают в Польше на производстве и на логистических складах, получают от 18 500 до 30 000 грн зарплаты в месяц.

Об этом в интервью для информационного агентства «Українські Новини» рассказала директор департамента рекрутации компании Анна Джоболда.

По ее словам, высококвалифицированные работники получают примерно 26 000-33 000 грн. В 2021 году минимальная ставка в Польше выросла до 13,78 злотых нетто/ч (нетто – сумма после вычета всех налогов – Mind). Поэтому в этом году зарплаты автоматически увеличились на 300 злотых/месяц.

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Джоболда добавила, что чаще всего украинские заробитчане в Польше работают на предприятиях пищевой промышленности, а также на логистических складах.

Напомним, реальная заработная плата в Украине в марте 2021 г. выросла на 9,5% по сравнению с мартом 2020 года.

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