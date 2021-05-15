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Ирландия создаст 400 центров для дистанционной работы в деревнях, чтобы вернуть туда жителей

Ирландия создаст 400 центров для дистанционной работы в деревнях, чтобы вернуть туда жителей

Правительство Ирландии представило план по возрождению сельской экономики под названием «Наше сельское будущее», пишет CNBC.

Цель проекта – вдохновить ирландцев оставаться в пригородных районах или переезжать в них. Как отмечает издание, миграция из сельской местности в города – давняя проблема для Ирландии.

По плану местные власти получат деньги на переоборудование площадей, пустующих в сельской местности, в отдаленные рабочие центры. В целом правительство хочет создать более 400 помещений для дистанционной работы по всей стране.

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Менеджер коворкинга RDI Hub Рейдин О’Коннор считает, что правительство должно сосредоточиться не только на условиях работы, но еще и на том, как интегрировать в местные сообщества работников на дистанционной работе.

По словам основателя коворкинга Ludgate Hub Грейн О’Кифф, сделать любой город подходящим для такой работы помогут инвестиции в инфраструктуру – широкополосную связь и поиск помещений.

Одна из ключевых проблем развития любого региона Ирландии – жилье, отмечает издание. Как пишет CNBC, нехватка жилья была актуальной проблемой и до пандемии, но затем обострилась из-за прекращения строительства.

Еще одна проблема – транспортное сообщение между сельскими районами и крупными городами.

Кстати, недавно в телеграм-канале Finance_ukr мы рассказывали о двух итальянских городах, которые будут платить половину аренды за жилье желающим переехать туда. Подписывайтесь, чтобы узнавать о других интересных историях и новостях из мира финансов!

По материалам Mind
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