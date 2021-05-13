Samsung встроила кошелек для криптовалют в смартфоны серии Galaxy

Компания Samsung добавила к большинству устройств серии Galaxy криптовалютный кошелек Samsung Blockchain Wallet, поддерживающий биткоин, Ethereum, TRON, токены стандартов ERC-20 и TRC-20.

Как сообщается на сайте компании, кошелек доступен только на устройствах с версией Андроид 9.0 и выше, что дает возможность взаимодействовать с аппаратными кошельками, включая Ledger Nano S и Ledger Nano X.

Частные ключи хранятся в зашифрованном виде в изолированном от основной операционной системы пространстве Samsung Blockchain Keystore.

Процессор обеспечивает дополнительную защиту информации, доступ к которой открывается только с помощью PIN-кода или отпечатка пальца.

В Samsung Blockchain Wallet также добавят ленту новостей про криптовалюты.