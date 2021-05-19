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Оплатить зимние платежки смогут лишь треть украинцев, – эксперт

Оплатить зимние платежки смогут лишь треть украинцев, – эксперт

В случае роста тарифов на центральное отопление на 30−50%, которое может произойти по информации опрошенных экспертов, в Украине значительно увеличится число неплательщиков. Это, в свою очередь, приведет весь комплекс теплокоммунэнерго (ТКЭ) к коллапсу.

Такое мнение в комментарии UBR.ua выразил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По словам эксперта, один из его источников среди представителей теплокоммунэнерго рассчитал стоимость отопления, которую он должен установить для потребителей исходя из новых тарифов на газ. Их он получил в рамках контракта с «Нафтогазом».

«Теплопоставщик сделал вывод о необходимости поднять стоимость своих услуг на 57%», — сообщил Попенко.

В случае повышения стоимости тепловой услуги на 30−50%, прогнозирует эксперт, ее будут оплачивать лишь около 30% потребителей. Попенко подкрепил утверждение январской статистикой — тогда, после роста тарифов ТКЭ на 20%, количество неплательщиков дошло до 47% при обычном показателе в 12−15%.

Усилит тенденцию постановление КМУ от 14 апреля, которое ужесточило условия получения субсидии на оплату комуслуг. Попенко ранее прогнозировал UBR.ua, что власти и в дальнейшем будут сокращать число людей, имеющих право на госпомощь. В результате субсидиантов может стать на 500 тыс. меньше.

Рост числа неплательщиков, при отсутствии решения проблемы чрезмерно высоких цен на газ для теплопроизводителей, может привести к коллапсу всей системы теплообеспечения.

По материалам УБР
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