Налоговики прикрыли в Киеве «центр минимизации таможенных платежей»

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования пресекли в Киеве деятельность так называемого «центра минимизации таможенных платежей».

Как сообщает пресс-центр ГФС, налоговая милиция разоблачила организованную группу, участники которой за счет использования реквизитов подконтрольных предприятий-нерезидентов и подконтрольных предприятий-импортеров разработали схему по уклонению от уплаты таможенных платежей и налогов.

По информации налоговиков, во время таможенного оформления различных импортных товаров (в основном сантехнических изделий и керамической плитки) мошенники вносили недостоверные сведения о стоимости, весе и количестве товаров.

При этом цены на импортируемую продукцию занижались не менее чем в 10−15 раз. В течение 2020−2021 годов участники группы провели около 185 таможенных оформлений.



Фото: ГФС

Ориентировочная сумма импортных операций составила более 150 млн грн.

Ввезенный и растаможенный товар реализовывался за наличные в магазинах или по безналичному расчету через интернет по завышенной в несколько раз цене без отражения этих операций в официальном бухгалтерском учете.



Фото: ГФС

В дальнейшем организаторы схемы, с целью уклонения от уплаты налогов при реализации товаров, использовали группу подконтрольных предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, и ряд рискованных предприятий.

В свою очередь, эти фирмы оформляли фиктивный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики и предприятий, подконтрольных транзитно-конвертационным группам без соответствующей реализации товара.



Фото: ГФС

Из-за этих махинаций, по данным ГФС, в государственный бюджет Украины не поступило более 20 млн грн.

В ходе санкционированных обысков магазинов, офисных, жилых и складских помещений налоговая милиция ГФС обнаружила: печати и учредительные документы компаний нерезидентов, оригиналы документов по стоимости импортируемых товаров, компьютерную технику, черновые записи, документы финансово-хозяйственного характера и деньги в сумме 4 млн грн.