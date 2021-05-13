Налоговики прикрыли в Киеве «центр минимизации таможенных платежей»

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования пресекли в Киеве деятельность так называемого «центра минимизации таможенных платежей».
Как сообщает пресс-центр ГФС, налоговая милиция разоблачила организованную группу, участники которой за счет использования реквизитов подконтрольных предприятий-нерезидентов и подконтрольных предприятий-импортеров разработали схему по уклонению от уплаты таможенных платежей и налогов.
По информации налоговиков, во время таможенного оформления различных импортных товаров (в основном сантехнических изделий и керамической плитки) мошенники вносили недостоверные сведения о стоимости, весе и количестве товаров.
При этом цены на импортируемую продукцию занижались не менее чем в 10−15 раз. В течение 2020−2021 годов участники группы провели около 185 таможенных оформлений.
Фото: ГФС
Ориентировочная сумма импортных операций составила более 150 млн грн.
Ввезенный и растаможенный товар реализовывался за наличные в магазинах или по безналичному расчету через интернет по завышенной в несколько раз цене без отражения этих операций в официальном бухгалтерском учете.
Фото: ГФС
В дальнейшем организаторы схемы, с целью уклонения от уплаты налогов при реализации товаров, использовали группу подконтрольных предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, и ряд рискованных предприятий.
В свою очередь, эти фирмы оформляли фиктивный налоговый кредит для предприятий реального сектора экономики и предприятий, подконтрольных транзитно-конвертационным группам без соответствующей реализации товара.
Фото: ГФС
Из-за этих махинаций, по данным ГФС, в государственный бюджет Украины не поступило более 20 млн грн.
В ходе санкционированных обысков магазинов, офисных, жилых и складских помещений налоговая милиция ГФС обнаружила: печати и учредительные документы компаний нерезидентов, оригиналы документов по стоимости импортируемых товаров, компьютерную технику, черновые записи, документы финансово-хозяйственного характера и деньги в сумме 4 млн грн.
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