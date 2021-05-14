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НБУ установил для банков переходный период для подачи финотчетности

НБУ установил для банков переходный период для подачи финотчетности

Для украинских банков установлен переходный период для составления и подачи финансовой отчетности по международным стандартам в едином электронном формате XBRL.

Об этом сообщает регулятор.

«Национальный банк установил переходный период для обеспечения формирования и подачи банками финансовой отчетности на основе таксономии по международным стандартам финансовой отчетности в едином электронном формате», — говорится в сообщении.

Как отмечается, регулятор понимает, что подача финансовой отчетности по международным стандартам XBRL требует времени, опыта и постепенного внедрения.

«Именно поэтому возникает необходимость установления переходного периода», — пояснили в Нацбанке.

Банкам продлен до 31 декабря 2021 года срок подачи финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности за 2020 год, промежуточной отчетности за I квартал 2021 года, за первое полугодие 2021 года и за девять месяцев 2021 года, составленной на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в едином электронном формате.

Национальный банк не будет применять к банкам мер воздействия в течение 2021 года за нарушение сроков подачи финансовой отчетности, составленной на основе таксономии финансовой отчетности по международным стандартам в едином электронном формате.

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По материалам Finance.UA
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