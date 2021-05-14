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Вступил в силу закон, приближающий украинскую энергосистему к европейской

Вступил в силу закон, приближающий украинскую энергосистему к европейской

В Украине в субботу, 15 мая, вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сертификации оператора системы передачи».

Он был опубликован в газете «Голос Украины».

Законом предусмотрено осуществление сертификации оператора системы передачи электрической энергии в соответствии с требованиями Третьего энергопакета Европейского Союза.

Документом регулируются вопросы сертификации оператора системы передачи электроэнергии по модели отделения ISO, которая предусматривает, что оператор системы передачи пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское (оперативно-технологическое) управление, магистральные и межгосударственные электрические сети, при этом указанное имущество остается в собственности государства.

Кроме этого, законом внесены изменения и дополнения в Закон Украины «О рынке электрической энергии», которыми определяются: особые требования об отделении и независимость оператора системы передачи по модели отделения ISO; обязанности регулятора, оператора системы передачи и владельца системы передачи в соответствии с моделью отделения ISO; требования к независимости владельца системы передачи и обязательства ОСП в части разработки и внедрения программы соответствия, в которой определяются мероприятия для избежания дискриминационных действий со стороны оператора системы передачи и мониторинга выполнения таких мероприятий.

Законом также внесены изменения в Хозяйственный кодекс, которыми предусмотрено, что регулятор при согласовании инвестиций ОСП руководствуется, в частности, необходимостью обеспечения безопасности передачи электрической энергии, операционной безопасности ОЭС Украины. Также вносятся изменения, согласно которым объекты государственной собственности, используемые в процессе осуществления деятельности по передаче электрической энергии, закрепляются на праве хозяйственного ведения соответствующему субъекту хозяйствования на основании решения субъекта управления и договора.

По материалам УКРИНФОРМ
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